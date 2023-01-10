Один человек погиб и четверо пострадали в столкновении «Фольксвагена» и «Киа» в Калужской области

Около 9:00 во вторник, 10 января, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись легковые автомобили «Фольксваген Поло» и «Киа Рио». Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, у деревни Домашовка водитель «Фольксвагена», двигавшийся в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа».

На месте происшествия погиб пассажир «Фольксвагена». В больницу попали четверо: водитель и пассажир «Киа», а также водитель и трехлетний мальчик из «Фольксвагена». Ребенок ехал в детском кресле.

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