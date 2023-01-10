В Калуге погибшая женщина принудительно запустила газовую колонку с закрытыми окнами

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 9 января, на улице Марата в Калуге насмерть отравилась угарным газом 32-летняя женщина. подробности об этом происшествии нам сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в одной из квартир пятиэтажного панельного дома.

В квартире установлены пластиковые окна и металлическая дверь с уплотнителем. Из-за отсутствия тяги газовая колонка отключилась, однако женщина принудительно ее включила.

- В результате указанных нарушений отработанный угарный газ попал в квартиру, что повлекло смертельное отравление хозяйки, - рассказали в Следственном комитете.

Сейчас проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются документы о техническом состоянии газового оборудования.

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