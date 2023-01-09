В центре Калуги 32-летняя женщина насмерть отравилась угарным газом

Днем в понедельник, 9 января, в многоквартирном доме на улице Марата в Калуге обнаружили тело 32-летней женщины. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, калужанка погибла из-за отравления угарным газом. В квартире была неисправна вентиляция.

Подача газа в дом временно отключена.

Прокуратура проводит проверку.

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