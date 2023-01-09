В Калуге водитель «Лады» сбил восьмилетнего мальчика

Около 17:10 в субботу, 7 января, на улице Белинского в Калуге под колеса автомобиля «Лада» попал восьмилетний мальчик. Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по калужской области.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился 50-летний мужчина.

Ребенок пересекал проезжую часть у дома №6 не по переходу.

Мальчика доставили в больницу. Позже врачи отпустили его домой.

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