В Калуге 10-летняя девочка пострадала в ДТП на Гагаринском мосту

Как мы уже рассказывали, днем 7 января на Гагаринском мосту в Калуге столкнулись легковые автомобили «БМВ» и «Пежо». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «БМВ» не соблюдала дистанцию и врезалась в «Пежо». Оба автомобиля двигались со стороны Правого берега.

Различные травмы получила 10-летняя девочка, ехавшая в «Пежо». Госпитализация ей не понадобилась.

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