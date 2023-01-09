В Калужской области пять пожаров произошло в последний день новогодних каникул
В воскресенье, 8 января, в Калужской области пять пожаров произошло в разных населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Около 7:30 на улице Кирова в Малоярославце загорелась квартира.
Днем жилые дома горели в деревне Печки Людиновского района, в Людиново и в деревне Ладыжино Тарусского района.
Около 21:30 в Калуге загорелась квартира на улице Бориса Литвинчука.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.
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