В Калужской области пять пожаров произошло в последний день новогодних каникул

В воскресенье, 8 января, в Калужской области пять пожаров произошло в разных населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Около 7:30 на улице Кирова в Малоярославце загорелась квартира.

Днем жилые дома горели в деревне Печки Людиновского района, в Людиново и в деревне Ладыжино Тарусского района.

Около 21:30 в Калуге загорелась квартира на улице Бориса Литвинчука.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.

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