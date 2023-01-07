«БМВ» и «Пежо» столкнулись на Гагаринском мосту в Калуге

В субботу, 7 января, в Калуге произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Около 11 часов 40 минут на Гагаринском мосту столкнулись «БМВ» и «Пежо».

В аварии пострадал человек. Причины ДТП и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

- На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, - сказали в управлении.

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