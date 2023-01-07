Дача загорелась в Калужской области

В субботу, 7 января, в Калужской области произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Около 2 часов 40 минут поступило сообщение о пожаре в деревне Окатово Дзержинского района.

Загорелся дачный дом. Пострадавших нет. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

- Всего к ликвидации пожара от МЧС привлекались 9 человек, 2 единицы техники. На место направлен инспектор ГПН.

ГУ МЧС обращается к калужанам:

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизнь от огня!

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