В пятницу, 6 января, в Калужской области сгорел автомобиль, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Около 5 часов 20 минут в Кондрове Дзержинского района произошел пожар. На улице Степана Разина загорелся автомобиль.

В результате происшествия люди не пострадали.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 9 человек, 3 единицы техники. На место направлен инспектор ГПН. Причины пожара предстоит выяснить.

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