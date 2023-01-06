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Четыре человека попали в больницу после ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 06.01.2023 13:00 0 1046
Четыре человека попали в больницу после ДТП в Калужской области

Как мы писали ранее, в аварии «Форда» и «Шевроле» в Калужской области пострадали люди.

В пятницу, 6 января, УМВД сообщает подробности аварии. 

Предварительно известно, что 34-летняя женщина за рулем «Шевроле Авео» ехала по дороге Р-132 «Золотое кольцо» в сторону Калуги, выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 24-летний мужчина. В результате ДТП пострадали 4 человека.

Водитель «Шевроле» госпитализирована в Калужскую областную больницу
Пассажир «Шевроле», семилетний мальчик госпитализирован в КОКДБ Калуги.
Водитель машины «Форд Фокус» госпитализирован в КОКБ Калуги.
Пасажир «Форда», 24-летняя женщина, госпитализирована в областную больницу.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 06.01.2023 13:00 0 1046
Тэги: дтп гибдд
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