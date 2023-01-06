В аварии «Форда» и «Шевроле» в Калужской области пострадали люди

В четверг, 5 января, в Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Около 16 часов 10 минут в Ферзиковском районе на 45 км автодороги «Калуга - Тула» столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Шевроле Авео».

В результате аварии несколько человек пострадали. Причины ДТП и тяжесть травм уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 16 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек и 2 единицы техники, - уточняют в ведомстве.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.