Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калужской области за первые два дня нового года произошло шесть ДТП

Ирина Будникова , Фото УГИБДД России по Калужской области
Опубликовано: 05.01.2023 12:00 0 97
В Калужской области за первые два дня нового года произошло шесть ДТП

Управление ГИБДД России по Калужской области опубликовало сводку дорожно-транспортных происшествий за 1 и 2 января 2023 года.

По данным ведомства, за первые два дня нового года в нашем регионе произошло шесть ДТП. В результате дорожных аварий 2 человека погибли и  10 пострадали, травмировано  5 детей.

В частности, утром в понедельник, 2 января, примерно в 10:40 на 21 км автодороги «Калуга-Медынь» в Дзержинском районе водитель HYUNDAI ACCENT, 50-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в KIA FB 2222 (SPECTRA), за рулем которого был 51-летний мужчина. Водитель HYUNDAI погибла, водитель и пассажир KIA травмированы.

В 13 часов 15 минут того же дня на 210 км  автодороги М 3 «Украина», 25-летний водитель автомашины «Лада Калина» при обгоне выехал на встречную полосу и создал помеху для автомашины HYUNDAI SOLARIS. 24-летний водитель HYUNDAI потерял управление и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадало 3 человека: водитель и два пассажира HYUNDAI SOLARIS, в том числе ребенок – 10-летняя девочка.

В Мещовске на улице Кондруцкого возле дома №1 в понедельник, 2 января, в 18:07 водитель квадрацикла CF800-2 вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир квадроцикла, 34-летний мужчина.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Ирина Будникова , Фото УГИБДД России по Калужской области
Опубликовано: 05.01.2023 12:00 0 97
Тэги: авария дтп гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Вы будете ставить ёлку у себя дома на этот Новый год? 
Всего проголосовало: 396
Новости партнеров
Композитная черепица как наиболее востребованный материал для кровли
Причины строительства фахверкового дома
ТБ при работе за станком для лазерной гравировки по дереву: как обезопасить себя

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru