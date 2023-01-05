В Калужской области за первые два дня нового года произошло шесть ДТП

Управление ГИБДД России по Калужской области опубликовало сводку дорожно-транспортных происшествий за 1 и 2 января 2023 года.

По данным ведомства, за первые два дня нового года в нашем регионе произошло шесть ДТП. В результате дорожных аварий 2 человека погибли и 10 пострадали, травмировано 5 детей.

В частности, утром в понедельник, 2 января, примерно в 10:40 на 21 км автодороги «Калуга-Медынь» в Дзержинском районе водитель HYUNDAI ACCENT, 50-летняя женщина, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в KIA FB 2222 (SPECTRA), за рулем которого был 51-летний мужчина. Водитель HYUNDAI погибла, водитель и пассажир KIA травмированы.

В 13 часов 15 минут того же дня на 210 км автодороги М 3 «Украина», 25-летний водитель автомашины «Лада Калина» при обгоне выехал на встречную полосу и создал помеху для автомашины HYUNDAI SOLARIS. 24-летний водитель HYUNDAI потерял управление и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадало 3 человека: водитель и два пассажира HYUNDAI SOLARIS, в том числе ребенок – 10-летняя девочка.

В Мещовске на улице Кондруцкого возле дома №1 в понедельник, 2 января, в 18:07 водитель квадрацикла CF800-2 вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир квадроцикла, 34-летний мужчина.

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