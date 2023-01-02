Массовое ДТП произошло в Калужской области

В понедельник, 2 января, в Дзержинском районе произошло массовое ДТП, об этом рассказало ГУ МЧС по Калужской области.

Около 10 часов 45 минут на 21 км автодороги «Калуга - Медынь» столкнулись четыре автомобиля: «Опель», «Форд», «Киа» и «Хендай».

В результате аварии пострадали несколько человек. Подробности происшествия уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 16 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек и 2 единицы техники, - сообщают в управлении.

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