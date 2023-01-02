В Калужской области дети пострадали в съехавшем в кювет автобусе

В понедельник, 2 января, в Калужскойобласти произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Около 10 часов 30 минут в селе Куракино Бабынинского района автобус «ПАЗ» съехал в кювет. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Состояние пострадавших и причины аварии уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 17 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек и 2 единицы техники, - уточнили в управлении.



По информации УМВД, 55-летний водитель не справился с управлением. Пострадали две девочки: 12 и 10 лет. У них ссадины и ушибы, они доставлены в больницу.

Всего в автобусе ехали 10 детей и 2 взрослых.

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