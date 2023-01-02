«ВАЗ-2115» и «Лада Веста» не смогли разъехаться в Калужской области

В воскресенье, 1 января, в Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона. Около 19 часов 48 в поселке Воротынск Бабынинского района столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-2115» и «Лада Веста».

В результате происшествия один человек постарадал. Причины аварии и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

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