В Калуге пропала 61-летняя женщина
В Калуге с 28 декабря ищут 61-летнюю Елену Аксенову. Об этом поздно вечером 31 декабря сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
На данный момент нет информации, где она может находиться. Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: каштановые, короткая стрижка, прямые.
- Была одета: красная куртка выше колен, черные брюки, черные ботинки.
Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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