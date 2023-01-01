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В Калуге пропала 61-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.01.2023 09:34 0 409
В Калуге пропала 61-летняя женщина

В Калуге с 28 декабря ищут 61-летнюю Елену Аксенову. Об этом поздно вечером 31 декабря сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где она может находиться. Волонтеры опубликовали фото и приметы:

  • Рост: 165 см.
  • Телосложение: полное.
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: каштановые, короткая стрижка, прямые.
  • Была одета: красная куртка выше колен, черные брюки, черные ботинки.

Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.01.2023 09:34 0 409
Тэги: происшествие лиза алерт
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