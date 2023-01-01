В Калуге пропала 61-летняя женщина

В Калуге с 28 декабря ищут 61-летнюю Елену Аксенову. Об этом поздно вечером 31 декабря сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где она может находиться. Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: каштановые, короткая стрижка, прямые.

Была одета: красная куртка выше колен, черные брюки, черные ботинки.

Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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