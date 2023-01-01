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В Калуге медсестра и пациентка устроили потасовку в поликлинике

Дмитрий Ивьев , Фото: Яндекс.Карты.
Опубликовано: 01.01.2023 09:51 0 3555
В Калуге медсестра и пациентка устроили потасовку в поликлинике

В Калуге конфликт между медсестрой и пациенткой произошел в поликлинике на улице Чехова. Часть инцидента попала на видео, которое снял другой посетитель поликлиники и выложил в сеть вечером 30 декабря.

На записи видно, что медсестра вышла из кабинета вслед за пациенткой, плюнула на нее и начала оскорблять. После этого пациентка вскочила и ударила дверью медсестру. Там упала внутрь кабинета.

После этого женщин развели в разные стороны, чтобы драка не продолжилась.

Пока нет данных, с чего именно начался конфликт.

- Оказалась невольным свидетелем инцидента, - написала одна из калужанок в соцсетях. - Многое не вошло в кадр. Медсестра была в состоянии опьянения, конфликт был, но медсестра начала с рукоприкладства в отношении пациента, на видео вторая часть происшествия.

Неприятную ситуацию также прокомментировала администрация больницы №4, к которой относится данная поликлиника.

- Руководство больницы проведет полную проверку ситуации, в том числе на соответствие принципам медицинской этики и деонтологии, - заявили в медучреждении. - По предварительной информации поведение медицинской сестры было спровоцировано во время приема в кабинете, до начала съемки.

В больнице заявили, что сообщили о конфликте в правоохранительные органы.

- Просим вас не делать сейчас скоропалительных выводов, - попросили представители больницы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Яндекс.Карты.
Опубликовано: 01.01.2023 09:51 0 3555
Тэги: происшествие здравоохранение
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