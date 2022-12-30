64-летний мужчина пострадал в ДТП в Калужской области

Как мы писали ранее, 29 декабря в Калужской области столкнулись «Датсун» и «Форд Транзит».

УМВД по Калужской области сообщает подробности.

В 22 часа 32 минуты на 2 км дороги «Козельск–Ульяново–Дудоровский–Хвастовичи» произошло ДТП.

Предварительно, 53-летний мужчина за рулем автомобиля «Датсун», двигаясь со стороны деревни Н. Казачье в направлении села Ульяново нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и столкнулся с «Форд Транзит» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир «Форда», 64-летний мужчина, он был доставлен на Скорой помощи больницу Козельска.

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