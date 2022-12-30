«Датсун» и «Форд Транзит» столкнулись в Калужской области

В четверг, 29 декабря, в Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Около 22 часов 30 минут в Козельске на улице Жукова столкнулись два автомобиля: «Датсун» и «Форд Транзит».

В аварии пострадал один человек. Причины происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

- На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской, - уточнили в управлении.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.