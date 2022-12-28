Под Калугой перевернулся «Мицубиси»

Около 9:30 утра в среду, 28 декабря, на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением рядом с деревней Воронино. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

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