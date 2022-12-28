В Калужской области 68-летний мужчина погиб в лобовом ДТП

Около 16:45 во вторник, 27 декабря, на дороге между Медынью и деревней Гусево столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и УАЗ «буханка». Подробности об этом происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 68-летний водитель «Форда» двигался со стороны Медыни, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ.

Пожилой водитель погиб.

Различные травмы получил 21-летний пассажир «буханки».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.