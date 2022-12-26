В Калуге 37-летняя женщина пострадала в столкновении «Шкоды» и «Киа» на улице Московской
Около 3 часов ночи в воскресенье, 25 декабря, на перекрестке улиц Московской и Билибина в Калуге столкнулись две легковые машины.
По предварительным данным, некий водитель «Шкоды» ехал со стороны Телевизионной и врезался в автомобиль «Киа», двигавшийся со стороны Карла Либкнехта. Светофоры на тот момент уже были выключены.
Различные травмы получила 37-летняя женщина, находившаяся за рулем «Киа». Водитель «Шкоды» место происшествия покинул.
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