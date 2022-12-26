В Калуге водитель сбил пешехода и скрылся

В ночь на воскресенье, 25 декабря, на улице Непокоренных Ленинградцев в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, некий водитель сбил 40-летнего пешехода, который шел по проезжей части, и скрылся.

Номер и марку авто пострадавший не запомнил.

Пешеход сам обратился в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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