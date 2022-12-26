В Калужской области 73-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Киа»

В ночь на воскресенье, 25 декабря, в Думиничском районе на трассе М3 «Украина» перевернулся легковой автомобиль «Киа».

Авария произошла недалеко от поворота на Думиничи.

По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем «Киа» двигалась в сторону Калуги, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Различные травмы получила 73-летняя пассажирка. Ее отвезли в больницу Сухиничей.

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