В Калуге 28-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и «Рено» на улице Тульской

Около 16:00 в субботу, 24 декабря, на улице Тульской в Калуге в районе детского сада №84 столкнулись легковые автомобили «Хендай Туксон» и «Рено Кангу». Подробности в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем «Хендая» двигалась в сторону улицы Пестеля и врезалась в попутный «Рено».

Различные травмы получил 28-летний пассажир «Рено». Мужчину отвезли в больницу, но позже отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.