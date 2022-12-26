В Калужской области «Форд» перевернулся после столкновения с «Рено»

Около 15:50 в воскресенье, 25 декабря, на дороге Калуга – Медынь в черте деревни Каравай столкнулись два легковых автомобиля – «Форд» и «Рено». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

После столкновения обе машины слетели с дороги, «Форд» перевернулся.

Различные травмы получил 57-летний пассажир «Форда». С черепно-мозговой травмой и повреждением руки он госпитализирован в областную больницу в Анненках.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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