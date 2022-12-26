В Калуге загорелось кафе на улице Достоевского

Около 10 утра в воскресенье, 25 декабря, на улице Достоевского в Калуге произошел пожар в восточном кафе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, из-за неправильного монтажа электрооборудования загорелся пол.

Огонь удалось потушить, все остальное имущество спасено.

Никто из людей не пострадал.

На место происшествия выезжали 34 спасателя.

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