В Калуге по факту падения ребенка с каната возбуждено уголовное дело

Напомним, 23 декабря в Калуге 12-летняя девочка упала с каната в спортивном зале школе №14.

Как сообщает прокуратура региона, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как мы рассказывали, девочку доставили в детскую больницу в Анненки.

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