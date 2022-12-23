В Калуге 12-летняя девочка травмировалась при падении с каната в школе №14
Вечером в пятницу, 23 декабря, в спортзале школы №14 в Калуге на улице Московской в Калуге упала с каната и получила травмы 12-летняя девочка. Она пришла туда на занятия по спортивному туризму, которые организовал областной центр туризма, краеведения и экскурсий, сообщили в прокуратуре региона.
Девочку доставили в детскую больницу в Анненки. Врачи оказывают школьнице помощь.
Устанавливаются все обстоятельства. Прокуратура проводит проверку.
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