В Калуге пять лет колонии грозит таксисту, в машине которого погиб пассажир

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на улице Телевизионной. В пятницу, 23 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В конце августа 59-летний таксист заснул за рулем «Рено», съехал с дороги и врезался в столб.

Погиб 42-летний пассажир такси. Еще две пассажирки получили тяжелые травмы.

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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