В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Опеля»
Днем в четверг, 22 декабря, на трассе А130 рядом с деревней Радюкино Медынского района столкнулись легковой автомобиль «Опель Астра» и фургон «Мерседес». Подробности о происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Москвы, а водитель «Опеля» - ему навстречу.
Кто именно нарушил правила, сейчас устанавливается.
Различные травмы получили 36-летний водитель «Опеля» и его 31-летняя пассажирка.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.