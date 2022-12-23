В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Опеля»

Днем в четверг, 22 декабря, на трассе А130 рядом с деревней Радюкино Медынского района столкнулись легковой автомобиль «Опель Астра» и фургон «Мерседес». Подробности о происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» ехал со стороны Москвы, а водитель «Опеля» - ему навстречу.

Кто именно нарушил правила, сейчас устанавливается.

Различные травмы получили 36-летний водитель «Опеля» и его 31-летняя пассажирка.

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