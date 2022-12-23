В Калужской области водитель «Хендая» насмерть сбил 47-летнего мужчину

Как мы уже рассказывали, около 17:00 в четверг, 22 декабря, на дороге Калуга – Козельск в черте деревни Подборки сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 71-летний водитель «Хендая Элантра» ехал со стороны Калуги и сбил 47-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.

В полиции отметили, что пешеход двигался в попутном направлении посередине проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.

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