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В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Опеля»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 22.12.2022 16:54 0 641
В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Опеля»

Около 15:00 в четверг, 22 декабря, на трассе А130 в Медынском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Опель Астра» и фургона «Мерседес». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла рядом с деревней Радюкино.

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Причины ДТП и точные обстоятельства пока устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 22.12.2022 16:54 0 641
Тэги: происшествие дтп мчс
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