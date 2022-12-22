В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Опеля»
Около 15:00 в четверг, 22 декабря, на трассе А130 в Медынском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Опель Астра» и фургона «Мерседес». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, авария произошла рядом с деревней Радюкино.
МЧС сообщило о нескольких пострадавших.
Причины ДТП и точные обстоятельства пока устанавливаются.
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