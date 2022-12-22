В Калуге двое детей отравились угарным газом на улице Карачевской

Утром в среду, 21 декабря, в многоквартирном доме на улице Карачевской в Калуге двое маленьких детей отравились угарным газом. Причиной этому, по предварительным данным, стал неисправный дымоход, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Пострадавшим детям 4 и 9 лет. Их доставили больницу.

Но долго детям в больнице быть не пришлось. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

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