Власти Калуги отрицают информацию о взрыве на Правом берегу

Вечером в среду, 21 декабря, в соцсетях появились сообщения о звуке взрыва в районе Правого берега. Также калужане писали, что что-то подобное слышали на Силикатном.

Однако в городской управе отрицают наличие каких-либо происшествий.

- По информации дежурного звонков в ЕДДС о хлопке не поступало, - пояснили в пресс-службе городской управы. - Информации о какой-либо аварийной ситуации на Правобережье службами города не зафиксировано. Пожарные расчеты туда не выезжали.

Напомним, в начале октября в Калужской области слышали звуки взрывов из-за пролета на низких высотах военных самолетов.

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