В Калужской области водитель грузовика врезался в нависшее над дорогой дерево

Как мы уже рассказывали, под Думиничами рано утром 20 декабря грузовик врезался в дерево. Подробности об этом происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель не выбрал безопасную скорость и примерно в 6:20 утра врезался в нависшее над дорогой дерево.

Различные травмы получила 57-летняя пассажирка грузовика.

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