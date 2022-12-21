В Калужской области 42-летняя женщина пострадала в столкновении «Мерседеса» и «Лады»

Около 17:30 во вторник, 20 декабря, на дороге Калуга – Козельск в черте деревни Подборки столкнулись два легковых автомобиля. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем «Мерседеса» нарушила правила расположения машины на проезжей части и врезалась в «Ладу Гранту».

Различные травмы получила 42-летняя пассажирка «Лады».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.