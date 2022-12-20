В Калужской области водитель грузовика врезался в дерево

Около 7 утра во вторник, 20 декабря, в Думиничском районе врезался в дерево грузовой автомобиль ГАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель двигался по дороге между Думиничами и деревней Палики, не справился с управлением и съехал с дороги.

Спасатели рассказали, что пострадал один человек.

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