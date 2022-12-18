В Калужской области столкнулись «Газель» и «КамАЗ»

В воскресенье, 18 декабря, в Тарусе Калужской области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС.



Около 4 часов 25 минут на улице Ленина столкнулись два автомобиля: «Газель» и «КамАЗ». Есть пострадавший.

Причины аварии и тяжесть травм уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в ГУ МЧС.

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