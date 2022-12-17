В Калужской области вынесли приговор виновнику пьяного ДТП

В Калужской области 57-летнего мужчину на три года отправили в колонию-поселение за ДТП, совершенное в пьяном виде на трассе М3 «Украина». Об этом сообщили 16 декабря в прокуратуре региона.

В январе нынешнего года мужчина за рулем «Фольксвагена Транспортер» выехал на встречную полосу для обгона и врезался в «Ладу».

Тяжелые травмы получили водитель и пассажир «Лады».

После освобождения из колонии осужденному нельзя будет 2,5 года садиться за руль.

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