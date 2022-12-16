В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Вечером 15 декабря на трассе М3 «Украина» произошло не только ДТП с утечкой аммиака в Думиничском районе, но и массовая авария в Жиздринском районе. Подробности в пятницу нам рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Гололобовка 21-летний водитель «Лады» ехал со стороны Калуги и пошел на обгон. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там «Лада» столкнулась с грузовиком «Рено» и легковым автомобилем «БМВ». А «Рено» еще въехал в фуру «МАН».

Различные травмы получили молодой водитель «Лады» и 57-летняя пассажирка «БМВ».

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