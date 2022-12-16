В Калужской области погиб виновник массового ДТП с утечкой аммиака

Утром в пятницу, 16 декабря, управление ГИБДД по Калужской области опубликовало подробности о массовом ДТП, которое произошло накануне вечером на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе. В результате аварии погиб один человек, произошла утечка аммиака, разбиты семь автомобилей.

По предварительным данным, около 20:45 на 281 километре трассы двигавшаяся в сторону Брянска фура «Скания» выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель Некст» и МАЗ. После этого «Скания» врезалась во второй МАЗ. Повреждения получили еще три автомобиля, их марки пока не уточняются.

В результате происшествия погиб предполагаемый виновник – 58-летний водитель «Скании».

Из-за утечки аммиака, который перевозила одна из машин, движение по трассе было перекрыто примерно на четыре часа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.