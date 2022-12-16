В Калуге водитель «Лады» сбил женщину на Грабцевском шоссе

Около 6 утра в пятницу, 16 декабря, на Грабцевском шоссе в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летняя женщина попала под колеса ВАЗ 2109 в районе перекрестка с улицей Зерновой.

Пострадавшая госпитализирована в БСМП.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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