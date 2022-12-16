В Калужской области утечка аммиака произошла после столкновения трех грузовиков на Киевской трассе

Около 21:00 в четверг, 15 декабря, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе столкнулись три грузовых автомобиля – «Газель», МАЗ и «Скания». Уточненные данные утром опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области и правительстве региона.

- В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак, - пояснили в правительстве. - Чтобы нейтрализовать его пары, пожарные выставили водяную завесу. По данным МЧС утечка ликвидирована.

Водитель одной из фур погиб.

Движение по трассе в районе деревни Высокое было полностью перекрыто. По данным на 7 утра, машины вновь начали пропускать. До этого был организован объезд через населенные пункты Александровка, Думиничи и село Палицкого Кирпичного Завода.

Причины аварии устанавливаются.

На место происшествия выезжали 44 представителя оперативных служб.

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