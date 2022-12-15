В Калуге ищут водителя, который протаранил припаркованные машины и уехал

В среду, 14 декабря, в Калуге выложили видео из соцсетей, на которое попало ДТП на улице Пролетарской у дома №155а.

По предварительным данным, водитель «Хавала» 13 декабря около 16:00 врезался в две припаркованные машины. По инерции одна из них задела третью. После этого виновник сдавал назад, врезался еще в один автомобиль и уехал.

Сейчас этого водителя ищут.

Видео с камеры наблюдения.

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