В Калуге 22-летняя девушка пострадала в столкновении маршрутки с двумя автомобилями

Как мы уже рассказывали, днем 14 декабря на перекрестке улиц Моторной и Платова в Калуге произошло ДТП с участием маршрутки №71. Подробности в четверг рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем «Лады» ехала по Платова и не уступила дорогу маршрутке. После этого столкновения маршрутку отбросило в «Санг Йонг».

Различные травмы получила 22-летняя пассажирка микроавтобуса.

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