В Калужской области водитель «Доджа» врезался в грузовик

Как мы уже рассказывали, около 11 утра 14 декабря в Думиничском районе на трассе М3 «Украина» произошло ДТП. Подробности о происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель легкового автомобиля «Додж» двигался в сторону Калуги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Хендай». От удара обе машины съехали в кювет.

В больницу с различными травмами попали два пассажира «Доджа» - мужчины 35 и 36 лет.

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