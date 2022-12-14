В Калужской области мужчина и женщина погибли в гараже

В поселке Товарково Дзержинского района вечером 12 декабря в гараже нашли тела 36-летнего мужчины и 34-летней женщины. Об этом в среду сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, мужчина ремонтировал машину. Чтобы погреться, они завели автомобиль и насмерть отравились угарным газом. Дверь гаража была закрыта.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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- Наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, тошнота, рвота, головокружение, усталость и сонливость, боль в животе, одышка и затрудненное дыхание, потеря равновесия, зрения, памяти и сознания, - отметили в СК.

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