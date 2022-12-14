В Калуге школьный автобус попал в ДТП на Правом берегу

Около 14:30 в среду, 14 декабря, на пересечении Тульского шоссе и улицы Генерала Попова в Калуге в ДТП попал школьный автобус. Фото с места аварии опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Автобус столкнулся с автомобилем «Мицубиси».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Детей в автобусе не было.

Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, две недели назад школьный автобус разбился в Бабынинском районе. В том случае в него врезалась «Шкода».

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