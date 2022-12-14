Два человека попали в больницу после столкновения «Доджа» с грузовиком в Калужской области

Около 11:00 в среду, 14 декабря, ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Недалеко от поворота на деревню Шваново столкнулись грузовик «Хендай» и легковой автомобиль «Додж».

По предварительным данным, в больницу попали двое мужчин, ехавших в легковушке. У одного из них сотрясение мозга, у другого – перелом.

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